Engellilik Oranı, Emekli Aylığı Ve İkramiye Tutarını Etkiler Mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Engelli aylığı, malullük aylığı ile normal emeklilik aylığı bağlanması sistemi aynıdır.

5434 kapsamında memur olanlarda engelli aylığı, malullük aylığı ile normal emekli aylığı bağlanması, emekli ikramiyesi ödenmesi sistemi aynıdır, bir fark olmaz. Sadece engelli aylığı (yani emekli veya yaşlılık aylığı), malullük aylığı ile normal emeklilik aylığına hak kazanılma şartları farklıdır.

1-Engelli Aylığı (Engelli aylığı olarak bir ödeme bulunmaz, engelli olanlar için de ödenen aylık emekli aylığı olmaktadır)

Şartları: Göreve engellilik mevzuatına uygun olarak girilmesi gerekir, engellik oranı en az % 40 olduğunda, hizmet süresi de en az 15 yıl olduğunda engellilikten dolayı görev yapmakta olduğu Kurum kanalı ile emekli olmak istenir. Kurumlarda kişinin durumunu belgeleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir.

Şayet göreve engellilik mevzuatına uygun olarak girilmeyip daha sonra çalışamaz duruma girenler için de; Çalışma gücü kayıp oranı

- % 50 ila % 59 arasında olduğunda en az 5760,

- % 40 ila % 49 arasında olduğunde ise, en az 6480,

gün hizmet süresi aranmaktadır. Bu çalışma gücü kayıp oranlarını Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu, sağlık raporlarını incelenerek karar verilir.

Kadın memur, erkek memur için belirtilen açıklamalar aynı uygulanır.

2-Malulen emekli aylığı;

Şartları: Malulen emekli aylığı talebi için memurun hizmet süresinin en az 10 yıl olması, şayet bir başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek durumda olduğunda ise en az 5 yıl hizmet olması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu raporları inceleyip memurun malul olup olmadığını karara bağlar. Bu durumda da memurun durumunu Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumuna iletir.

3-Normal Emekli aylığı;

Şartları: Kadın memur, erkek memur 5434 sayılı Kanunda belirtilen hizmet sürelerini ve emeklilik yaş grubunu tamamladıklarında istediklerinde emekli talebinde bulunabilirler.

8 Eylül 1999 öncesi kadın memur 20, erkek memur 25 yılını ve yaş şartı aranmadan emeklilik, sonrası için ise hem kadın memur hem erkek memur 25 hizmet yılını ve kadın memurun 58 yaşını, erkek memurun da 60 yaşını doldurması gerekir.

Aylık bağlanması, ikramiye ödenmesi sistemi:

Kadın memur, erkek memur için belirtilen açıklamalar aynı uygulanır. Yani, hem, engellilik, hem malullük, hem de istekle emeklilik durumlarında memurun derecesi, kademesi, göstergesi, ek göstergesi, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı/özel hizmet aylığı, memur maaş katsayısı uygulanır.

Bu durumlarda, sadece kişilerin bu işlemlere esas görev unvanları, hizmet süreleri, öğrenimleri, derece, kademeleri gibi unsurlar aylık ve ikramiye tutarlarında farklılık ortaya çıkarır.

Sonuç değerlendirmemiz;

Engellilik oranı emekli aylığını ve emekli ikramiyesini etkilemez, hesaplanma şeklinde bu oranlar bulunmaz.



