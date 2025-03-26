Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

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