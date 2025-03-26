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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 16:44, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 16:59
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

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