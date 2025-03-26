İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, mart ayına dair ödemelerin 28 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti. IBAN bilgisi bulunan vatandaşların ödemeleri doğrudan banka hesaplarına aktarılacak, IBAN bilgisi olmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecekler.

Ödeme Tarihleri ve Detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği için mart ayı ödemelerinin 28 Mart 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, IBAN bilgisi kayıtlı olan vatandaşlar için ödemeler banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabilecekler.

İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz.



Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.



🤝Sosyal devlet. pic.twitter.com/m41a9LZD5R Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 26, 2025

Bakan Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemelerinin de aynı tarihte yapılacağını belirtti.

Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerle vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz

diyen Işıkhan, destek ödemelerinin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.Ödeneklerden faydalanan vatandaşlar, ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecekler.