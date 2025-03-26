Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Rapora göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için yüzde 59,3 olarak belirlendi. Önceki dönemde bu beklenti yüzde 59,2 seviyesindeydi. Raporda, reel sektör için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 41,1 olarak açıklandı.

TCMB Açıklaması





"2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükselmiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 3,0 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşmiştir." Bu veriler, gelecekteki ekonomik beklentiler ve hanehalkının ekonomik duruma nasıl tepki verdiği konusunda önemli bilgiler sunmaktadır.