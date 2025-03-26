Balkondan Düşen Bankacı Hayatını Kaybetti
Kayseri Yahyalı'da 4 katlı binanın balkonundan düşen bankacı Asım Ünal yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 11:01, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 11:02
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 4 katlı bir binanın son katındaki balkondan düşen bankacı Asım Ünal (40), hayatını kaybetti.
Olay, sabahın erken saatlerinde, saat 05.00 civarında Seydilli Mahallesi'nde yaşandı. Binanın son katında ikamet eden Asım Ünal, dengesini kaybederek balkondan düştü.
Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Asım Ünal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ünal'ın cenazesi, detaylı inceleme ve otopsi için morga götürüldü. Polis, olayın nedenini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.