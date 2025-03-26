Kötü koku üzerine gidilen evden 1 kamyon çöp çıktı
Diyarbakır'da 'kötü koku' ihbarı yapılan 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden bir kamyon çöp çıkarıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadın kontrol için hastaneye götürülürken ev de dezenfekte edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 11:43, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 11:37
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sosyal Konutlar'daki 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.
Adrese sevk edilen Kayapınar Belediyesi ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi belirtilmeyen 65 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı öğrenilirken, kontrolde odalarda çöp biriktirildiği görüldü.
Kadın kontrol için hastaneye götürülürken, çöpler evden çıkarıldı. Bir kamyon çöpün çıktığı evde daha sonra ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.