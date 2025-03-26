Kötü koku üzerine gidilen evden 1 kamyon çöp çıktı

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sosyal Konutlar'daki 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen Kayapınar Belediyesi ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi belirtilmeyen 65 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı öğrenilirken, kontrolde odalarda çöp biriktirildiği görüldü.

Kadın kontrol için hastaneye götürülürken, çöpler evden çıkarıldı. Bir kamyon çöpün çıktığı evde daha sonra ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.