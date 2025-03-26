Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Arpaçay yol ayrımında gerçekleşen kazada yaralanan 10 aylık Melih Alparslan Akbaba, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Akbaba'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonuyla yaptığı canlı yayın sırasında görüntülendi. Görüntülerde, sürücü Ali Aydın'ın kullandığı aracın ara yoldan ana yola aniden çıktığı açıkça görülüyor.

Kaza Detayları

Kars'tan Arpaçay ilçesi yönüne giden Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ali Aydın hayatını kaybederken, araçtaki 1'i bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazada yaralananların tedavileri hastanede devam ederken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kaza anına ait görüntüler, soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.