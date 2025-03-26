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Devlet üniversitelerinde görevli idari personelin karşılıklı nakil süreci başlıyor

2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanmasına ilişkin süreç resmen başlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2025 11:51, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 11:55
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Devlet üniversitelerinde görevli idari personelin karşılıklı nakil süreci başlıyor

2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanmasına ilişkin süreç resmen başlatıldı.

Toplu sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna yönelik 34'üncü maddesi uyarınca, devlet üniversitelerinde aynı unvana sahip memurların bilgi işlem teknolojileri kullanılarak naklen atanmasının kolaylaştırılması karara bağlanmıştı. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Nakil talebinde bulunmak isteyen idari personelin, kadrolarının bulunduğu üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'na başvurarak en fazla iki üniversite tercihlerini içeren yazılı dilekçe vermesi gerekiyor. İstanbul ili hariç olmak üzere, personelin aynı ildeki diğer üniversiteleri tercih etmesine ise izin verilmeyecek.

Tercihler 27 Mart'ta alınacak

Naklen atama yasağı kapsamında bulunmayan memur kadrolarındaki idari personelin tercih işlemleri, 27 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Tercihlerin, üniversitelerin Personel Daire Başkanlıkları tarafından https://igps.yok.gov.tr adresi üzerinden 11 Nisan 2025 mesai bitimine kadar İnsan Gücü Planlama Sistemi'ne girilmesi gerekiyor.

İşlem süreci şu adımları içeriyor:

İGPS sistemine yetkili kişi tarafından giriş yapılacak.

"Kadroların Unvan-Sayı Dağılımları" sayfasında, "Görevli Sorgula" butonu kullanılarak personel bilgileri sorgulanacak.

İlgili personelin detay ekranına girilerek, "Kazanılmış Hak Aylığı Derecesi" ile gerekli diğer alanlar doldurulacak.

"Tercih Yap" butonuna tıklanarak 1. ve 2. üniversite tercihleri seçilecek, ardından "Kaydet" butonuyla işlem tamamlanacak.

Yapılan açıklamada, üniversitelerin idari personelinin gerekli bilgilendirmelerinin yapılması ve işlemlerin titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

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