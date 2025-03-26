Şırnak'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri Belirlendi

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca belirli bölgelerin geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Özel Güvenlik Bölgeleri ve Tarihleri

Bestler-Dereler (Merkez ilçe)

Gabar Dağı (Güçlükonak sınırları)

Cudi Dağı (Merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri)

Kurt Dağı (Silopi ve Uludere ilçeleri)

Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri (Beytüşşebap ilçesi)

Suhurpaşa Yaylası

İncebeldağları, Faraşin, Altındağları

Oymakaya bölgesi (Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri)

Bu bölgelerin 26 Mart-9 Nisan tarihleri arasında 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirildi. Bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi. Bu tür önlemlerle kamu güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır.



