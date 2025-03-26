Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına "bakacağız" yanıtını verdi. Konut ve sanayi aboneleri için elektrik tüketimi bedelinde yüzde 25 zam olacağı iddia edilmişti.

Son zam temmuz ayındaydı

Elektriğe son olarak 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 20 ile yüzde 38 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.

Zam sonrası 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti.

Elektrik tarifeleri her ay EPDK tarafından belirleniyor. Bu nedenle 1 Nisan'da elektrik tarifelerine yönelik bir karar alınması bekleniyor.