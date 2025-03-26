Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 23:40, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 23:51
Yazdır
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın ardından 9 kişi hakkında daha yakalama kararı verildi.

Aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ile elektrik teknisyeni Muharrem Şen tutuklandı.

Şüphelilerden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir adli kontrol şartıyla, mimar Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

- Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber