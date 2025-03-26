Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti heyeti başvuru sürecine ilişkin" yaptığı açıklamada, dördüncü görüşmenin olmadığını ancak aile görüşmesinin mevcut olduğunu belirtti. Ömer Öcalan'ın daha önce aileyle görüşmeler yaptığını ve kardeşinin de geçmişte benzer görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu konunun, kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin ve hakların çerçevesinde değerlendirileceğini vurguladı. Aile görüşmesi ile ilgili talebin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kanun Çerçevesinde Değerlendirme

Adalet Bakanlığı, aile görüşmeleri gibi konuları değerlendirirken, kanunların belirlediği çerçeveye sadık kalmalıdır. Bu, hem mahkumların hem de toplumun haklarının korunması açısından önemlidir. Yılmaz Tunç'un açıklamaları, bu konuda şeffaf ve adil bir süreç izleneceğine işaret etmektedir.