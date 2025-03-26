İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' , 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklananların sayısı 198'e yükseldi

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Aynı soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 44 şüpheliden 8'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 10'una ev hapsi tedbiri uygulanırken, tutuklanan şüphelilerin sayısı 198'e yükseldi.