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Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den Kesin İhraç Edildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştiren Hüseyin Kocabıyık, AK Parti'den ihraç edildi. Sosyal medyada sürece sert tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2025 14:00, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 14:33
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Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den Kesin İhraç Edildi

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partiden ihraç edildiğini sosyal medya hesabından duyurarak kamuoyunun dikkatini çekti. Kocabıyık, ihraç süreci sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "AK Partili olmayı utanç çizgisine getirenler utansın" dedi. Bu paylaşımı, parti içindeki eleştiriler ve tartışmaların fitilini ateşledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirileri nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na "kesin ihraç" talebiyle sevk edilen Kocabıyık, sosyal medya üzerinden partiden ihraç edildiğini bildirdi. Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, partiden ihraç sürecine tepki gösterdi.

Kocabıyık'ın İhraç Tepkisi

Kocabıyık, paylaşımında "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, partinin karar mekanizmalarındaki kişilere yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, Kocabıyık'ın ihraç edilmesine neden olan olayların arka planında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında yaptığı sert eleştiriler yer alıyor.

Olayların Arka Planı

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Recep Tayyip Erdoğan. Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

ifadelerini kullanmıştı.Bu çıkışıyla gündem olan Kocabıyık, 22 Mart'ta AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na "tedbirli kesin ihraç" talebiyle sevk edilmişti. Kocabıyık'ın bu eleştirileri, partinin içindeki gerilimleri artırdı ve sonuç olarak ihraç edilmesine neden oldu.

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