CHP'li Emir: 'Cumhurbaşkanı CHP'ye Operasyon Hazırlığında'

CHP'li Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt veren Emir, "Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon hazırlığı yapıyor" dedi. Emir'in bu iddiası, Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında geçen ifadelerle ilişkilendirildi.

Emir'in Açıklamalarında Öne Çıkanlar

Emir, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki çelişkileri ve tutarsızlıkları vurguladı. "Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır" diyen Emir, Erdoğan'ın hem yargıya müdahale etmediğini iddia edip hem de durumdan haberdar olduğuna dikkat çekti. Emir, "Sen Cumhurbaşkanısın, yürütmenin başında; Adalet Bakanını, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama yazılarının altında imzası olan kişisin" ifadesiyle Erdoğan'ın yargı süreçlerine etkisini sorguladı.

CHP'ye Yönelik Operasyon İddiası

Emir, Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye yönelik bir operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü ve bu durumu eleştirdi. "Atatürk'ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değildir" diyen Emir, CHP'nin kongre kararını aldığını ve bu süreçte baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti. "1300 delegemiz gelip iradesini Türkiye ve size gösterecektir" sözleriyle partinin kararlılığını vurguladı.

'Kaba ve Ağır Sözler'

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'e yönelik sözlerini de eleştirdi. "Bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler" diyerek, siyasi üslubun daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Emir, herkesin bir gün öleceğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeği unutmaması gerektiğini söyledi.