Bahçeli İddiası Nedeniyle İfade Veren Atıklıya Adli Kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Ataklı, savcılıktaki ifadesinde,

"Yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum"

dediği öğrenildi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Can Ataklı'nın Savcılıktaki İfadesi

Gazeteci Can Ataklı, savcılıkta verdiği ifadede "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkmamıştır." dedi. Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunmuş; ancak bu açıklamalar, herhangi bir fotoğraf veya videoyla desteklenmemiştir. Sadece yazılı metinler ve görüşme notları paylaşılmıştır.

Ataklı'nın Yayınları

Ben de bu durumu gazeteci kimliğimle kamuoyuna aktardım. Kendi YouTube kanalımda dört kez bu konuyu gündeme getirdim ve "Sayın Bahçeli neden hiç fotoğraf paylaşmıyor? Neden bir video göndermiyor?" şeklinde sorular yönelttim. Bu yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Can Ataklı, haftada bir gün imza şartı ve yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (DHA)