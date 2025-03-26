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CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için açtığı dava Ankara'da sonuçlandı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal talebini reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 16:22, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 16:29
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CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Mahkemenin Kararı ve Ara Karar Detayları

Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği hatırlatıldı.

İhtiyati Tedbir Kararı ve Değerlendirmesi

Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği, tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği vurgulandı. Bunun yanı sıra, tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği aktarıldı. Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği ifade edildi. Dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde, davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

Kararın Sonuçları

Kararda,

"Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi."

ifadeleri kullanıldı.

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