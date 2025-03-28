Ebru Özdemir'in Tutuklanma Süreci ve Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Özdemir'in Şirketi ve İlişkileri

Sevk yazısında yapılan değerlendirmede, Özdemir'in Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketinin sahibi olduğu, VEDOP verilerine göre şirketin 18 Ekim 2023'te kurulduğu, eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı firari şüpheli Azad Barış'ın 2 Ağustos 2024'te şirketin yüzde 100 hissesine sahip olduğu belirtildi. Yazıda, Özdemir hakkında SGK verilerinde yapılan incelemelerde 4A kapsamında 2024'te Şişli Belediyesinde Kurum Başkan Yardımcısı ünvanıyla sigorta priminin yattığı, daha önceki yıllarda mütercim proje yöneticisi ünvanıyla sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında ise spor malzemeleri imalatı faaliyet alanıyla priminin yattığı ifade edildi.

Azad Barış'tan Özdemir'in Şirketine Para Transferi





Şirketin, 2023 e-beyannameye göre öz kaynaklarının sıfır olduğu, şirketin taahhüt ettiği sermayeden bir kısmını ödediği ve onun da zararla sıfır olduğu belirtildi.

2024'te 9 aylık geçici e-beyannameye göre de yine zarar ettiği yazıda yer aldı.

Şirket adına vekaletle nakit para çekme işlemi gerçekleştiren kişinin firari şüpheli Hunav Altun olduğu belirtildi.

Altun'un Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu ve ilgili firmada bankacılık yetkilisi olduğu ifade edildi.

Altun'un SGK verilerine göre 2021 ile 2025 yılları arasında şirkette ön muhasebeci ünvanıyla sigorta priminin yattığı aktarıldı.

Özdemir'in, 2017 ile 2018 arasında PKK/KCK terör örgütü adına KCK faaliyetlerinin yapıldığı gruba şüpheli Altun ile birlikte üye olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Özdemir'in Delilleri Yok Etme Şüphesi

Özdemir'in 2018 ile 2025 yılları arasındaki HTS verilerinin incelenmesinde terör suçlarından adli kaydı olan 198 farklı kişiyle iletişiminin olduğu anlatılan yazıda, şu ifadeler yer aldı:

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olan şüpheli Ebru Özdemir'in yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama gözaltı tarihinden sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu ve cep telefonunu sunmadığı, bu şekilde ilişki ve irtibatlarının deşifresini engelleme amacında olduğu, dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'tutuklama nedenleri' başlıklı belirtildiği üzere şüphelinin delilleri yok etme ve gizleme davranışı içinde bulunduğu hususunda da kuvvetli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Özdemir'in ifadesinde, 2016'da Şişli'de HDP ilçe yönetiminde yer aldığını, 2017 ile 2019 arasında HDP İstanbul İl yönetimine girdiğini, Azad Barış ile tanışıklıklarının 2016'ya dayandığını, 2023'te HDP'den ayrıldığını, 2024'te CHP'ye üye olduğunu ve yapılan yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi seçildiğini, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan tarafından belediye başkan yardımcısı olarak atandığını beyan ettiği kaydedildi.