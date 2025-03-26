Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturmasını sürdürüyor.

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