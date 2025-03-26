Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim olmasının ardından gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturmasını sürdürüyor.
Soruşturma Sürecindeki Gelişmeler
Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yakalama Kararı Çıkarılan Diğer İsimler
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.