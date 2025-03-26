Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın planladığı 37 bin kişilik sağlık personeli alımının bölünmeden tek seferde yapılması gerektiğini vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2025 16:38, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 16:41
Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın planladığı 37 bin kişilik sağlık personeli alımının bölünmeden tek seferde yapılması gerektiğini vurguladı. Kaya, 2 Nisan Çarşamba günü saat 12.00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenleyeceklerini belirterek,
"Sağlık çalışanlarının iş yükü giderek artıyor. Hastanelerde ve sağlık tesislerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması için bu atamanın tek seferde gerçekleştirilmesi elzemdir"
dedi. Atamaların bölünmesi durumunda sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün hafiflemesinin gecikeceğini belirten Kaya, yetkililere seslenerek atamaların tek seferde gerçekleştirilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.