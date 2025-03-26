Bahçeli: Türkiye'yi Can Pahasına Savunacağız

Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 178 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 178 Kişi Tutuklandı
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
İmamoğlu'nun Yerine Seçilen Başkan vekili Belli Oldu
İmamoğlu'nun Yerine Seçilen Başkan vekili Belli Oldu
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Türkiye'yi Can Pahasına Savunacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkar olan işbirlikçilerdir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 17:03, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 17:35
Yazdır
Bahçeli: Türkiye'yi Can Pahasına Savunacağız

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ziya Gökalp'in

Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır.

sözlerini anımsatarak, fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunanların ruhen sıhhatli olmalarını beklemenin boşuna zaman tüketmek olduğunu belirtti. Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP'sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır. değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu aktardı.Türkiye'nin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı dönemde Saraçhane komplosunun devreye alındığını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkar olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Zulüm 1453'te başladı diyenler Şehzadebaşı Camisi'ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Cami duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.


Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir

Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağının altını çizerek, Cumhur İttifakı, CHP'nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. ifadelerini kullandı.Türk milleti yanımızdadır. vurgusunu yapan Bahçeli, Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir. değerlendirmesinde bulundu.Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Allah'tan rahmetini, merhametini ve mağfiretini Türk milletinden esirgememesini niyaz eden Bahçeli, milli birlik ve bin yıllık kardeşliğin de sonsuza kadar muhafaza edilmesi temennisinde bulundu.Devlet Bahçeli,

Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesi'ni dualarımla tebrik ediyorum.

ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber