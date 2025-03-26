Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak

Samsun'da, 1 milyar dolarlık Chery marka yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek fabrikalar kurulacak. Bu yatırımlar, mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi ile desteklenecek. Bu adımlar, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde önemli bir yer edinmesini sağlayacak.

Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı





"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı"

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmalarını yaptı. Ardından, HIT-30 Programı kapsamında desteklenecek yatırımlara ilişkin firmalara teşekkür belgeleri verildi.

Chery Üretim Kampüsünün Detayları

Bu kapsamda, Chery marka otomobillere yönelik Türkiye'de kurulacak üretim kampüsünün detayları belli oldu. Chery paydaşları, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteli, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek tesisler kuracak. Ayrıca, mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi de hayata geçirilecek. Toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'nin Türkiye Yatırımı

BYD de Türkiye'de yatırım açıklamıştı. Geçen yıl dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Bu yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurulması öngörülüyor. 2026 yılında üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.