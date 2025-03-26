İsrail Gazze'de cami çevresini hedef aldı: En az 13 Filistinli öldü

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu, kampın merkezindeki El-Kassam Camisi'nin çevresinde bulunan bir aşevini de hedef aldı.

İsrail saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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