İsrail Gazze'de cami çevresini hedef aldı: En az 13 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde cami çevresi, aşevi ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sebebiyle 13 Filistinli öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 19:33, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 19:43
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Camisi'nin çevresini bombaladı.
İsrail saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail ordusu, kampın merkezindeki El-Kassam Camisi'nin çevresinde bulunan bir aşevini de hedef aldı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.
Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.