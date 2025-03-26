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Yavaş ve Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 19:44, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 19:45
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Yavaş ve Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna inandığı için moralinin yüksek olduğunu söyleyen Yavaş, tutuklu bulunan belediye başkanları ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiğini belirtti.

Yavaş, kimsenin yargılanmaktan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Elbette yargılanalım. Varsın suç olan cezasını da çeksin ancak yapılan uygulama eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması lazım. Masumiyet ilkesi, lekelenme hakkı ihlal ediliyor. Hazırlık soruşturmalarına gizli olması gerekirken daha odadan çıkar çıkmaz binlerce mesajla bütün Türkiye'ye bu gizli olması gereken soruşturmaya ait bilgiler yayılıyor. O yetmiyor hatta bazı yorumcular önümüzdeki günlerde yargılamada nelerin olacağını da anlatıyor. Bu hukukun siyasallaştığını gösterir, başka bir şey değil. Tutuksuz yargılansın, deliller halkın önüne açılsın, rahat bir şekilde herkes hesabını versin."

Ankara'da yapılan bazı konserlere soruşturma izni verilmesi hakkında ise Yavaş, "9 mesai arkadaşımız hakkında soruşturma izni verildi. Onlar itirazlarını yapıyorlar. İtirazların sonucunda eğer yargılanmalarına karar verilirse onlar da yargılanacaklar. Kendilerini savunacaklar en azından. Bir de kış raporları incelenecek, gerçek ortaya çıkacak. Suçlu varsa cezasını çekecek. Hiçbir zaman hiç kimse, kimseyi savunmuyor." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın ardından İmamoğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da basın mensuplarını yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nu çok moralli gördüğünü, bunun için çok mutlu olduğunu ve moralli olmasının temelinde kendisinin haklılık inancı olduğunu dile getirdi.

İBB Başkanlığı gibi önemli bir görevi yaparken bir kişinin hapse atılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, bugüne kadar herhangi bir talep geldiğinde gitti ifadesini verdi. Dolayısıyla tutuklanması, hapse atılması demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değildir. Biraz sohbet ettik, konuştuk. Türkiye meselelerini konuştuk, Orta Doğu'yu konuştuk, kendisi bazı notlar aldı. Zaten bir defteriyle gelmişti, kalemiyle gelmişti." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, adalet mücadelesi verdiklerini, bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklardan da özenle kaçınmak gerektiğini, böylece geniş kitlelerin desteğini alabileceklerini, bir sonraki hafta yine ziyarete geleceğini söyledi.

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer de yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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