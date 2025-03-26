Gaziantep'te otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bu arada iş makinesi sürücüsü C.T'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Yaralılardan Y.Ç'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü T.Ç. ile otomobildeki Y.Ç. (25), B.Ç. (25), S.Ç. (52) ve D.Ç. (51) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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