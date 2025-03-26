Bakan Güler: Terör örgütünün bir an önce koşulsuz olarak silah bırakması şart

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları açılış, inceleme ve toplantılara katılmak üzere Şırnak'a geldi. Heyet, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve kuvvet komutanları ise 23. Piyade tümen komutanlığına geçerek, birlik komutanları ile görüştü. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet ile birlikte Şırnak Valiliğini ve Şırnak belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretleri ardından Şırnak Öğretmen evinde iftar programına katılan Bakanlar, şehit, gazi aileleri ve sporcular ile birlikte iftar yaptı. Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ortaya çıkan yeni sürecin başarısı için de birlik ve beraberliğimize yönelik kararlı tutumlarınızın büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakan Güler, "Şırnak, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin yükselen markası haline gelmiştir. Son yıllarda devletimizin hemen her alanda attığı adımlarla şehrimiz, sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya koymaya başlamıştır. En başta hükümetimizin yatırımları ve Belediye'mizin çalışmalarıyla şehrin çehresi baştan sona değişti. Şehrimiz, geniş imkan ve olanaklarının yanı sıra yapılan yatırımlarla büyük bir gelişim kaydederek cazibe merkezi haline dönüşmüştür. Şırnak, en başta sahip olduğu zengin enerji kaynaklarıyla, şimdiden bölgesinde lider konumda olduğunu açıkça göstermektedir. Gabar'da her geçen gün artan varil miktarıyla çıkarılan petrol, şehrin ve ülkemizin enerji konusundaki bağımsızlığına hayati bir katkılar sunmaktadır. Yeni kuyular açıldıkça Şırnak daha da çok kalkınacak ve bu da şehrimizde istihdamın ve refahın artmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde Şırnak İl Özel İdaremizin sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kullanımına yönelik en üst seviyede gerçekleştirdiği çalışmalar şehrimizin yenilebilir enerji alanındaki potansiyeline ciddi katkılar sağlamaktadır" dedi.

Yatırımlar ve sahip olduğu stratejik konumuyla Şırnak'ın ticaret hacminin daha fazla artmasını beklediklerini belirten Bakan Güler, Şırnak'ta sadece son bir yılda ulaştırmada yeni yolların yapımı, köylere ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, Sağlıkta doktor atamaları ve yeni tıbbi cihazlarla sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, Eğitimde yeni dersliklerin yapılması ve öğrencilere yönelik özel kursların verilmesi, Sanayi ve üretimde sanayi siteleri ve tekstil atölyelerinin kurulması gibi şehrimizin kalkınmasına yönelik pek çok icraat hayata geçirildi. Tüm bu yatırımlar ve sahip olduğu stratejik konumuyla Şırnak'ın ticaret hacminin daha fazla artmasını bekliyoruz" dedi

"Şırnaklı sporcuların başarıları şehrin tanıtımına ayrı katkı sağlıyor"

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ikinci olduğunu ve genç sporcuların son zamanlarda elde ettiği başarılar ile şehrin tanıtımına ayrı bir katkı sağladığını belirten Bakan Güler, "Türkiye'nin en genç ikinci nüfusuna sahip Şırnak'ta, sporcularımızın farklı branşlarda elde ettiği başarılar ise şehrin tanıtımına ayrı bir katkı sağlamaktadır. Bu hususta Gençlik ve Spor Bakanlığımız da geniş bir sporcu potansiyeli olan şehrimize verdiği destekler ve yaptığı birbirinden değerli icraatlarla Şırnak'ın bu alandaki yükselişine değerli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle; Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, tarım ve hayvancılık alanında da Şırnak, büyük bir sıçrama içerisinde. Tarım ve Orman Bakanlığımız, tarımsal üretimi artırmak için çok kıymetli projeler hayata geçirmekte çiftçilerimize yönelik ciddi destekler sağlamaktadır. Bu sayede Şırnak'ın zirai verimliliği artarken, kırsal kalkınma ve bölge ekonomisi de güçlenmektedir" dedi.

"Şırnak yıllarca terörün gölgesinde kaldı"

Şırnak'ın uzun yıllar boyunca terörün gölgesinde kaldığını ifade eden Bakan Güler, yapılan atılımların kayıp yılların telafi edilmesi ve Şırnak'ın hak ettiği seviyeye bir an önce ulaşması için olduğunu söyledi. Bakan Güler, "Bugüne kadar yurt içinde ve sınır ötesinde, kahraman Mehmetçiğimiz, Güvenlik Kuvvetlerimiz, Korucularımız emsalsiz bir mücadele sergilediler. Şüphesiz bu mücadelenin baş kahramanları aziz şehitlerimiz ve cesaret timsali gazilerimizdir. Onlar vatanımız için büyük bedeller öderken onların emaneti olan siz değerli aileleri de bu bedelin yükünü üstlendiniz. Fedakarlıklarınız, sabrınız ve vakur duruşunuzla milletimizin baş tacı oldunuz. Yaptıklarınızın hiçbir karşılığı olmasa da devlet ve millet olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Elbette ki bu süreçte terörle mücadelede elde edilen büyük başarılarda, siz Şırnaklı kardeşlerimin fedakarlık ve özverisini özellikle vurgulamak gerekir. Unutulmamalıdır ki milletimizin birliği ve kardeşliği, terörle mücadele en önemli gücümüz olmuştur. Eğer bugün Şırnak'ta güvenlik, istikrar ve barış hakim olduysa, işte bu kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz ile siz değerli Şırnaklı hemşerilerimizin ve bölge halkımızın üstün dayanışması sayesindedir. Bu vesileyle terör olaylarının ülkemize verdiği zararlar karşısında sabırla devletinin yanında yer alan terör örgütünün baskılarına boyun eğmeyen ve bu tutumu ile söz konusu girişimlerin boş bir çaba olduğunu gösteren sizlere ve cefakar bölge halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır"

Terör örgütü PKK/KCK'nın amasız, fakatsız derhal silahlarını teslim etmeleri gerektiği belirten Bakan Güler, "Ortaya çıkan yeni sürecin başarısı için de birlik ve beraberliğimize yönelik kararlı tutumlarınızın büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Bunun için de silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmamız, sadece ülkemizin değil, bölgemiz ile dünyanın barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacak yatırımların artmasıyla ekonomik büyümeyi destekleyecek ve refah seviyesini yükseltecektir. Siz Şırnaklı hemşerilerim ile beraber, geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve hep birlikte Şırnak'ı daha da ileriye taşırken, ülkemizin gücüne de güç katacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan mücadelede silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin yoğun mücadelesi sonucunda terörle mücadelede başarılı bir noktaya gelinmiştir. Şimdi de terörsüz Türkiye hedefi ile ilerlemekteyiz. Şırnak umudun şehri olmuş. Burada gerçekten büyük yatırımlar ortaya çıkmaya başladı. Gabar petrolü bu bölge için önemli bir yatırım, önemli bir kaynaktır. Bölgede gelişen bir yapı var. Şırnak genç bir nüfusa sahip bir iliz. Bizde gençlik ve spor bakanlığı olarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. İl merkezimizde spor tesisi yapıyoruz. Bin 500 kişilik spor salonun ihalesi 8 Nisan'da yapılacak. Bin kişilik öğrenci yurdu. 4 adet gençlik merkezi, halı ve basketbol sahaları olmak üzere pek çok yatırımı ilimizde gerçekleştiriyoruz. İki hedefimiz var, vatanını milletini seven ve spor dostu bir gençlik yetiştirmek, bu ülkenin geleceği olan Türkiye yüzyılında gençliğin yüzyılı olduğu, sporun yüzyılı olduğu bir Türkiye var. Türkiye spor tesisleşmesi yatırımlarında devrim yaşamıştır. Gençlerimizim terör örgütünden, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durması için büyük yatırımlar yapıyoruz. Gençlik merkezlerimizde spordan sanata, teknolojiden diğer dallara doğru, pek çok aktivite gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız bünyemiz 570 tane gençlik merkezimizde hizmet veriyoruz. Yine 330 tane genç ofisi ile üniversitelerde hizmet veriyoruz" dedi.