Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ana sayfaHaberler Siyasi

Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın

Bakan Vedat Işıkhan, "Sevgili gençler, siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara bakmayın. Siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi aslanlara bakın, onların artıklarıyla beslenen çakallara bakmayın." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 21:26, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 23:24
Yazdır
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni tebrik etti, oruç ve duaların Allah tarafından kabulü temennisinde bulundu. Ramazanın, paylaşmanın, sabrın ve dayanışmanın zirveye çıktığı bir rahmet mevsimi olduğunu belirten Işıkhan, bu sofralar özellikle alın terinin, emeğin, üretimin kokusunu taşıdığında bereketin katbekat arttığını söyledi. Işıkhan, Türkiye'nin üretim yükünü omuzlayan emekçilerle beraber, Türkiye'nin baş emektarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde buluşmanın, aynı duaya "Amin" demenin, kendileri için büyük bir bahtiyarlık ve şeref olduğunu ifade etti.

"Siz ürettikçe Türkiye büyür, güçlenir"

Emekçilerin bu ülkenin taşıyıcı kolonları olduğunu vurgulayan Işıkhan, emekçiler çalıştıkça, bu memleketin ayakta duracağını, emekçiler ürettikçe, Türkiye'nin büyüyeceğini ve güçleneceğini dile getirdi. Işıkhan, emekçiler madenlerde, sanayide, inşaatta, tarımda, hizmet sektöründe gece gündüz demeden alın teri dökerken, kendilerinin de bu emeğin hakkını vermek, emekçilerin yükünü hafifletmek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sosyal güvenlik sistemini güçlendirdiklerini, sendikal hakları genişlettiklerini ve her daim emekçilerin kazanımlarını artırdıklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler emekçiler için bunları yaparken birileri de emekçileri ve onların alın terini istismar etti. Emekçileri ideolojik amaçları için kullanmaya çalıştılar. Birileri, 1 Mayıs'ı siyasi malzeme yaparken, Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptı. Birileri, sadece 'Nasıl işten atarız' derdindeydi, biz 'Nasıl daha fazla istihdam üretiriz' diye hesaplar yaptık. Birileri, sokaklarda kaos çıkarmanın peşinde koştular ki hala kaos derdindeler, biz toplumsal huzurla ve barışla, kalkınmayı esas aldık. Birileri, SGK'yi batırırken Cumhurbaşkanımız, herkesin gıptayla baktığı bir sosyal güvenlik sistemini kurdu. Onların döneminde hastanelerde tedavi görmek ve ilaç almak mümkün değilken, Cumhurbaşkanımızın kurduğu sistemde, herkesin ilaca ve tedaviye erişimi kolaylaştı. Bizler, her işçinin, her çalışanın alnındaki teri, bu ülkenin istiklalinin ve istikbalinin mayası olarak gördük. Ama biz şunu da çok iyi biliyoruz, bu yaptıklarımız yeterli değildir ve o maya tuttuğu sürece Allah'ın izniyle Türkiye'yi kimse durduramaz. Bu kutlu davada hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'na doğru durmadan yürümektir."


"Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın"

"Son günlerde yaşadığımız olaylarla ilgili olarak, kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklara elbette bir cevabımız olacak." diyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili gençler, siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara bakmayın. Siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi aslanlara bakın, onların artıklarıyla beslenen çakallara bakmayın. Gençler, siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi ulu çınara bakın, onlara tutunarak yükselmeye çalışan sarmaşıklara bakmayın. Siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi 15 Temmuz hainlerine meydan okuyan bir lideri örnek alın, darbecileri televizyon karşısında izleyenlere bakmayın. Siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi sizin geleceğinizi inşa etmek için hayatını milletine vakfetmiş reisimizi dinleyin, kendi taht kavgalarında sizi araç olarak kullanmak isteyen muhterisleri dinlemeyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekçinin duasını alan gerçek bir lider olarak kendilerine her zaman rehber olduğunu ve cesaret verdiğini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Allah zatıalinizden razı olsun, ömrünüze bereket, yürüyüşünüze kuvvet versin. Bizler, burada bulunan emekçi kardeşlerim ve ekranları başında bizleri izleyen 85 milyon vatandaşımız, zatıalinizin izinde, aynı aşk, inanç ve sadakatle yol yürümeye devam edeceğiz. Zatıaliniz, milletin istikametini belirlerken, bizler omuz omuza, gönül gönüle arkanızda saf tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki zatıalinizin mücadelesi ekonomide, güvenlikte, diplomaside, milletin onurunu ve ülkenin bağımsızlığını koruma davasıdır ve liderliğinizle Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek dokuyacağız."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber