Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında koruyucu ailelerle bir araya geldi. Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Bakan Göktaş, ailenin korunması için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

"8 bin 791 aile yanında 10 bin 504 çocuğumuz himaye ediliyor"

"Tüm çocuklarımız bizler için çok önemli" ifadelerine yer veren Bakan Göktaş, "Bizler de çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Onların mutlu bir hayat sürmesi için elimizden gelen bütün çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aileyi kurmak, çocuklarımızı güvenli ortamda büyümelerini sağlamak stratejik önceliklerimizden bir tanesi. Koruyucu aile olarak da sizler de çok güzel bir hizmet sunuyorsunuz. Koruyucu aile modelimizi 2012 yılında Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Gönül Elçileri kapsamında sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelinde 8 bin 791 aile yanında 10 bin 504 çocuğumuz himaye ediliyor. Kastamonu'da ise 58 korucu ailemizde 66 çocuğumuz büyüyor. Bu emeğiniz, kol kanat geldiğiniz tüm yarınlarımız için ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızın aile yanında büyümesi çok kıymetli" dedi.

"Ailelerimizi, çocuklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Çocukların ailelerin yanında büyümesini önemsediklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yıl ilan edilen 2025 Aile Yılı'nda da biz ailelerimizi, çocuklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz, korucu aile modelimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle çocuklarımızın sevgi ortamında, aile yanında büyümesini çok kıymetli buluyoruz. Ben sizler gibi gerçekten gönlünü çocuklarına adamış koruyucu ailelerimizle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Çok önemli, çok değerli hizmet sunuyorsunuz. Hepiniz çok özveriyle çocuklarınıza, emanetlerinize sahip çıkıyorsunuz. Bu çocuklar çok özgüvenli, çok güvenli ortamlarda, sevgi dolu ortamlarda büyüyerek geleceğe özgüvenle bakan çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bizler her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Hizmetlerimizi, korucu aile modelimizi güçlendiriyoruz. Koruyucu aile modelimiz uluslararası boyutta örnek gösterilen bir model. Ben bir kez daha her bir gönül elçimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzündeki ışık hiçbir zaman sönmesin. Sizler gibi nice koruyucu ailemizin sayısının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sizler gerçek gönül elçisisiniz. Çocuklara hem evinizi hem gönlünüzü açtınız" diye konuştu.

Kastamonu Vali Meftun Dallı ise, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının artık sonuna geldik. İnşallah bu üç müjdeye de nail olmuş olarak Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Bu akşamda iftar programımıza katılan tüm ailelerimize, koruyucu ailelerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocuklara çeşitli hediyelerle ikramda bulunuldu.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyaretleri çerçevesinde, Kastamonu Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin'in duasının ardından gerçekleştirilen açılışa Vali Meftun Dallı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Bakan Göktaş, daha sonra Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. Vali Dallı ile makamında görüşen Bakan Göktaş, buradaki ziyaretinin ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.