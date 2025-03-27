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27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 00:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 00:08
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27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'da düzenlenen "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik Konulu Toplantı"ya katılacak.

(Paris)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ile TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.30/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, son gelişmelere ilişkin düzenleyeceği basın toplantısında uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Binbirdirek Sarnıcı'nda "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz ile İftar Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/18.45)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilikteki değerlendirme toplantısı ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, İl Sağlık Müdürlüğüne ve 200 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanına ziyarette bulunacak, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin Açılış Programı'na iştirak edecek, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret gerçekleştirecek, Vefa İftarı programına katılacak.

(Çorum/10.00-21.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, MHP İl Başkanlığını, Antalya Mermer Fabrikası'nı ziyaret edecek.

(Burdur/15.00/15.40/16.15/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Şırnak Cizre yolu üzerinde göçer çadırlarını ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak, çiftçilerle iftar programına katılacak.

(Şırnak/12.30/13.00/14.00/14.45/15.30/16.00/18.35)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret ve iş gücü istatistikleri ile 2023 yılı ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu ara toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) grup kura çekimi, Letonya'da yapılacak.

(Riga/16.00)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçları tamamlanacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/15.30/Mersin/17.30)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak. Derbi maçta Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

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