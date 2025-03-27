Tarım ve Orman Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

27 Mart 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/7/2024 tarihli ve 32593 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Engellilik durumu sebebiyle yer değişikliği.

f) Terör eylemleri etkisi nedeniyle yer değişikliği.

g) Olağanüstü haller nedeniyle yer değişikliği."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Engellilik durumu sebebiyle yer değişikliği

MADDE 16/A- (1) Engellilik durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunan personel hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili hükmü uygulanır.

Terör eylemleri etkisi sebebiyle yer değişikliği

MADDE 16/B- (1) Terör eylemleri etkisi nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunan personel hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili hükmü uygulanır.

Olağanüstü haller nedeniyle yer değişikliği

MADDE 16/C- (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yapılacak yer değiştirmede Genel Yönetmeliğin ilgili hükmü uygulanır."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.