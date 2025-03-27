Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.. Fark ödemeleri ise kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 03:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 03:33
2025 yılı emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili merakla beklenen karar geldi..
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre, emeklilere her bayramda ödenen ikramiye 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi.
Ancak ikramiyeyi 4 bin liraya yükselten düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyordu..
TBMM'DEN GEÇTİ
15,5 milyon emekli için bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif bu gece TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı..
HESAPLARA NE ZAMAN YATAR
24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 bin lira şeklinde ödenmeye başlanan ikramiyelerdeki bin liralık fark ise, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla en kısa sürede hesaplara yatırılması bekleniyor..