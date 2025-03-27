Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili merakla beklenen karar geldi..

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre, emeklilere her bayramda ödenen ikramiye 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi.

Ancak ikramiyeyi 4 bin liraya yükselten düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyordu..

TBMM'DEN GEÇTİ

15,5 milyon emekli için bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif bu gece TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı..

HESAPLARA NE ZAMAN YATAR

24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 bin lira şeklinde ödenmeye başlanan ikramiyelerdeki bin liralık fark ise, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla en kısa sürede hesaplara yatırılması bekleniyor..