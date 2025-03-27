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Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'liler, üniversite öğrencilerini protestolara çekmeye çalışıyor, bu da onları ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2025 07:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 09:20
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Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Saraçhane'de izinsiz mitingler sonrası polise saldıranlar, okuldaki boykotlu derslere girenleri tehdit ediyor. Beraber kaldıkları yurtlarda protestolara katılmayan arkadaşlarını 'hain' ilan ediyorlar. Bu tür eylemler, katılımcı öğrenciler için büyük tehlikeler barındırıyor. Eylemlerde yer alan öğrenciler, ciddi yaptırımlarla karşılaşma riski taşıyorlar.

Üniversiteleri 70'li Yılların Karanlığına Çekme Çabaları

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını Saraçhane'de protesto eden CHP'liler, üniversite öğrencilerini eylemlere çekmeye çalışıyor. Bu girişimler, üniversiteleri 70'li yılların karanlık dönemlerine çekme amacını taşıyor.

Öğrenci Disiplin Yönergesi ve Olası Yaptırımlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı "Öğrenci Disiplin İşlemleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge" kapsamında, kurallara uymayan öğrenciler çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilirler. Bu yaptırımlar arasında okuldan uzaklaştırma, KYK yurtlarından atılma, burs-kredi kesilmesi gibi cezalar bulunuyor. Ayrıca, eylemlere katılan öğrenciler adli takibe girerlerse pasaport alamama, yurt dışı çıkış yasağı ve memuriyetle ilgili yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Provokatif Eylemler ve Gezi Benzerlikleri

Gezi olaylarıyla benzerlik gösteren provokatif eylemler dikkat çekiyor. Gene Sharp'ın dünya çapında kullanılan 198 çeşit eylem türü, Türkiye'de tekrar sahneleniyor. Beyaz maske takmak, polis barikatı önünde kitap okumak ve polise çiçek vermek gibi eylemler en dikkat çekenler arasında. Sharp'ın üç başlıkta ele aldığı eylem türleri, CHP tarafından halka teşvik ediliyor.

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