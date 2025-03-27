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Uludağ'da Otelde Yangın Faciası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Uludağ'da ruhsatsız bir otelde çıkan yangın sonrası yapılan müdahalede 12 kişi tahliye edildi. Ancak, kayak eğitmeni ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 09:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 09:31
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Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi. Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı. Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Valiliğinden Açıklama

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kapsamlı Araştırma Başlatıldı

Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine savcı görevlendirildi. Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

Hızlı Müdahale

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde çıkan yangına saat 05.29'da yapılan ihbar üzerine 3 dakika içerisinde müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, yangına İtfaiye Daire Başkanlığının 25 araç ve 60 personelle müdahale ettiği, jandarma ve AFAD birimleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Güvenlik Görevlilerinin Mücadelesi

Uludağ'daki başka bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Bülbül, AA muhabirine, sabah sahura kalktığını, pencereden ışık görünce dışarı baktığını ve yangını fark ettiğini söyledi. İlgili kurumlara bilgi verildiğini aktaran Bülbül, "O arada itfaiye geldi. Arka tarafta kar olduğu için otelin arka kısmına müdahale edemiyorlardı. Araçlar arka tarafa çıkamıyorlardı. Otelin içinde güvenlik görevlileri kalıyordu. Onları kurtarmak için itfaiye ekipleri ön tarafa yoğunlaştı." dedi.Bülbül, Bursa'dan da itfaiye ekiplerinin takviyeye geldiğini belirterek, "İçeride kalanlar vardı. Şu anda durumlarını bilemiyorum. İnşallah bir şeyleri yoktur. Uludağ'daki itfaiye ekipleri, öncelikle ön taraftan içeride kalanları kurtarmak için müdahale etti. Ön tarafta insanlar camdan bağırıyordu." diye konuştu.

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