Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması
Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada

Uludağ'da bir otelde çıkan yangında, milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta yaşamını yitirdi. Olayın ardından otel müdürü gözaltına alındı. Otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 20:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 21:54
Yazdır

Uludağ'da meydana gelen ve milli kayakçı Berkin Usta ile eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Yangının ardından otel müdürünün gözaltına alındığı bildirildi. Yangın, Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 110 personel yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında Etkilenenler ve Kurtarma Çalışmaları

Yangın sırasında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta dumandan etkilendi. Usta ailesi, otelden bilinci kapalı şekilde çıkarılarak Uludağ'daki sağlık merkezine ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Ancak, Yahya Usta ve oğlu Berkin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fikriye Usta'nın ise tedavisi devam ediyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otel Müdürünün Gözaltına Alınması ve Soruşturma

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında otel müdürü jandarma tarafından gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi oluşturulması talimatı vererek olay yerine savcıları görevlendirdi. Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer aldığı bilirkişi ekibi, yangının çıkış nedenini araştıracak.

Bilirkişi İncelemeleri ve Yasal İşlemler

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, otelin 2 Ocak'ta konaklama izninin iptal edildiği belirtildi. Osmangazi Belediyesi de iş yeri açma ve çalışma ruhsatını 2 Şubat'ta iptal etti. Ancak, otel işletmesinin başvurduğu idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ve ruhsat 10 Şubat'ta yeniden düzenlendi.

Yangın süs bitkisinden çıkmış

Bursa Uludağ'da, denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

Berkin Usta'nın Kariyeri

Berkin Usta, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta'yı örnek alarak kayak sporuna başladı. Milli sporcu, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye adına en iyi dereceyi elde etti. 2021'de Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazandı ve 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan biriydi.

"Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim." - Berkin Usta

Berkin Usta, olimpiyatlara gitmeden önce yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda ülkesi adına en iyi performansı sergilemek istediğini belirtmişti. Ne yazık ki, aynı otelde babasını da kaybeden Berkin Usta'nın sosyal medya üzerinden Uludağ'dan video paylaştığı görüldü.

Bakan Tunç'tan Bursa'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber