Sivas'ta Şarampole Devrilen Traktör Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen traktörü fark eden bir TIR sürücüsünün durduğu sırada, arkadan gelen bir çekici TIR'a çarptı. Bu talihsiz olayda biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 05.00 civarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Hafik ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Adıgüzel Toplu'nun kontrolünü kaybetmesi sonucu 58 ZA 569 plakalı traktör şarampole yuvarlandı. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen 38 GS 017 plakalı TIR'ın şoförü Necmettin Pala, durumu fark edip aracını yol kenarına park ederek yaralıya yardım etmeye çalıştı. Ancak arkadan gelen Ufuk Sayın idaresindeki 23 AEH 314 plakalı çekici, duramayıp TIR'a çarptı.

Kaza Sonrası Yaralıların Durumu

Kazada traktör sürücüsü Adıgüzel Toplu, oto çekici sürücüsü Ufuk Sayın ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan çekici sürücüsü Ufuk Sayın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza İle İlgili İnceleme Başlatıldı

Kazanın nedenlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi adına yol güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.