Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı, yaralılar var

Kaza, Cevherdudayev Mahallesi Hacıbektaş Veli Bulvarı Çat Kavşağı'nda meydana geldi. Sait Anıl Çankaya kullandığı otomobil, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen Arda Solhan'ın kullandığı araç ile çarpıştı.

BİRİ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yerinde Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçlarda herhangi bir yangın çıkmaması için gerekli önlemleri alırken polis ekipleri ise trafiği kontrollü bir şekilde verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.