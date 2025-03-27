Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' aracılığıyla sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Bu listede, bir adet çocuk giyim ürününün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılması gerektiği belirtildi. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri bu sistemde ilan etmeye devam ediyor.

Denetim Sonuçları ve Alınan Kararlar

Yapılan denetimlerin ardından Ticaret Bakanlığı, bir çocuk giyim ürününün sağlıksız olduğunu belirledi. Bu ürünün kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılması kararı alındı. Bakanlık, bu tür ürünlerin tüketici sağlığına zarar vermemesi için sürekli olarak piyasa denetimlerini sürdürüyor.

Tüketici Güvenliği ve Piyasa Gözetimi

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir platformdur. Yetkili kuruluşlar tarafından tespit edilen güvensiz ürünler, bu sistem aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. Tüketicilerin bilinçli alışveriş yapabilmesi için bu tür bilgilendirmeler büyük önem taşımaktadır.