Meteoroloji'den Toz Taşınımı ve Çığ Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta. İşte 27 Mart 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgede genel olarak toz taşınımı görülecek.

Edirne: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İstanbul: 22°C, parçalı ve çok bulutlu.

Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Parçalı ve iç kesimlerin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Denizli: 27°C, parçalı ve çok bulutlu.

İzmir: 26°C, parçalı bulutlu.

Manisa: 26°C, parçalı bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Adana: 29°C, parçalı bulutlu.

Antalya: 24°C, parçalı bulutlu.

Hatay: 29°C, parçalı çok bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ankara: 25°C, parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir: 26°C, parçalı ve çok bulutlu.

Konya: 26°C, parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis olabilir.

Bolu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu.

Karabük: 25°C, parçalı ve çok bulutlu.

Sinop: 17°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde aralıklı yerel yağmur ve sağanak yağış olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde pus ve sis görülebilir. Orta Karadeniz'de toz taşınımı olacak. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu.

Artvin: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı.

Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var.

Erzurum: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

Kars: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Malatya: 23°C, parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.