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Bahçeli'nin Sağlık Durumu ve Mesaiye Dönüş Tarihi Açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Bayram sonrası mesaiye başlayacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 08:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 08:43
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Bahçeli'nin Sağlık Durumu ve Mesaiye Dönüş Tarihi Açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, Şubat ayında geçirdiği ameliyatın ardından merak konusu oldu. Bahçeli'nin uzun süredir kameralara görüntü vermemesi, çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Bu durum, kamuoyunda farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgiler

Son olarak gazeteci Can Ataklı'nın, Bahçeli'nin entübe edildiği yönündeki iddiası üzerine savcılık resen soruşturma başlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

Bahçeli'nin Mesaiye Başlama Tarihi

tv100'de yer alan habere göre, İsmail Özdemir, Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarih olarak bayram sonrasını işaret etti. Bu açıklama, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları sonlandırmayı amaçlıyor.Kübra Par, canlı yayında konuyla ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığı bilgileri aktardı: "Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır." şeklinde konuştu.

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