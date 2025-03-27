Bakan Şimşek, Asyalı yatırımcılarla bir araya gelecek

Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya TSİ 09.30'da video konferansla katılması bekleniyor.

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