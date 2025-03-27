Bakan Şimşek, Asyalı yatırımcılarla bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kritik temaslarını sürdürüyor. Son olarak Şimşek, Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2025 08:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 08:45
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya TSİ 09.30'da video konferansla katılması bekleniyor.
Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.