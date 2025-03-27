Süper Lig'de 29. Hafta Maç Programı Açıklandı

Futbolseverler, bu önemli maçlarla dolu haftada takımlarının performanslarını yakından takip etme fırsatı bulacaklar. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisi, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, heyecan dolu karşılaşmalarla başlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da futbolseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şu şekilde:

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