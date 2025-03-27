Marketi Soydu Yakalandı: 'Beni Nasıl Yakaladınız, Çok Çalışmıştım' Dedi

İstanbul'da farklı tarihlerde iki marketten silah tehdidiyle 207 bin lira çalan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde bulunan market ile 2 Şubat'ta Bahçelievler Zafer Mahallesi Site 3. Sokak'taki marketin soyulmasına ilişkin kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Esenyurt'taki markete gelen siyah giyimli, kasklı şüphelinin iş yeri çalışanı E.E'yi (20) depoya indirdiğini ve başına silah tutarak kasanın şifresini öğrendiğini tespit etti. Ardından ellerini kelepçeledikten sonra kasadaki 107 bin lirayı alıp uzaklaştığını belirledi. Bahçelievler'deki soygunda ise siyah giyimli, eldivenli ve kasklı zanlının, kasanın bulunduğu ofis bölümünde market çalışanı D.Ç'nin (22) ağzını kapatıp başına silah tutarak 100 bin lirayı aldığı ve ellerini kelepçeledikten sonra kaçtığı belirlendi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Operasyon

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki P.V.Ü. olduğunu ve silahlı soygun öncesinde marketlerde müşteri gibi alışveriş yaparak keşif gerçekleştirdiğini saptadı. Operasyonda yakalanan zanlının evinde bir tabanca, 2 şarjör ve 36 fişek ele geçirildi. P.V.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Zanlının İfadesi

Öte yandan, zanlının kendisini yakalayan polislere, "Soygun öncesinde çok çalışıp planlama yaptım, tedbir aldım. Beni nasıl yakaladınız?" dediği öğrenildi. Güvenlik kamerası kaydında şüphelinin kaskla markete girdiği, market çalışanına silah zoruyla kasayı açtırıp paraları aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.