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Türkiye'de Gri Boşanma Oranı Artıyor

Son yıllarda Türkiye'de 50 yaş üstü boşanmalar yüzde 44,53 arttı. TÜİK verilerine göre 2024'te 55 bin 595 yetişkin evliliğini sonlandırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2025 09:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 09:46
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Türkiye'de Gri Boşanma Oranı Artıyor

Son yıllarda, "gri boşanma" olarak ifade edilen ve 50 yaş üzerindeki bireylerin evliliklerini sonlandırmalarıyla tanımlanan durum, Türkiye'de dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'de 50 yaş ve üzeri 55 bin 595 kişi boşandı. Bu artış, son beş yılda yüzde 44,53 oranında gerçekleşti. 2001 yılında 50 yaş üstü boşananların toplam sayısı sadece 16 bin 55 iken, bu rakam günümüzde ciddi bir yükseliş gösteriyor.

Yaş Gruplarına Göre Boşanma İstatistikleri

Geçen yıl, TÜİK verilerine göre; 50-54 yaş grubunda 16 bin 387 erkek ve 10 bin 670 kadın, 55-59 yaş grubunda 9 bin 34 erkek ve 5 bin 134 kadın boşandı. Ayrıca, 60-64 yaş grubunda 5 bin 40 erkek ve 2 bin 653 kadın, 65-69 yaş grubunda ise 2 bin 702 erkek ve 1163 kadın evliliklerini sonlandırdı.

2020 Yılı Boşanma Verileri

2020 yılına baktığımızda ise, 50-54 yaş grubunda 10 bin 828 erkek ve 6 bin 852 kadın, 55-59 yaş grubunda ise 6 bin 686 erkek ve 3 bin 908 kadın boşanma kaydı bulunuyor. Diğer yaş gruplarında da benzer artışlar gözlemlenmiştir.

Beş Yıllık Artış Oranları

2020-2024 yılları arasında, 50 yaş ve üzeri boşanan erkek ve kadınların toplam sayısı belirgin bir artış göstermiştir. Özellikle, 2024 yılında bu rakam 55 bin 595 olarak kaydedilirken, önceki yıllarda da benzer yüksek rakamlar dikkat çekmektedir.

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