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Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat 2025'te bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:11
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Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait işgücü istatistiklerini duyurdu. Şubat ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre azaldığı ve işsizlik oranının düştüğü görüldü.

İşsizlik Oranı Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde %6,7, kadınlarda ise %11,0 olarak hesaplandı.

İstihdam Oranı %48,8 Olarak Gerçekleşti

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %48,8 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde %66,0, kadınlarda %31,9 olarak belirlendi.

İşgücüne Katılım Azaldı

İşgücüne katılım oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %53,2 seviyesine düştü. İşgücüne katılım oranı erkeklerde %70,8, kadınlarda ise %35,9 olarak hesaplandı.

Genç İşsizlik Oranı %15,0 Seviyesinde

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15,0 oldu. Bu oran, erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

Ortalama Çalışma Süresi 43,4 Saat Oldu

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi Şubat ayında 43,4 saat olarak ölçüldü. Bu veri, bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Atıl İşgücü Oranı %28,4'e Yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %28,4'e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,4, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %19,5 olarak hesaplandı.

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