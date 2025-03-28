Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 07:20, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 07:28
18 milyondan fazla öğrenci için bugün ikinci ara tatil başlayacak.
Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.
2024-2025 Eğitim- Öğretim yılının ikinci ara tatili başlıyor
Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün dinlenecek, ikinci dönemin yorgunluğunu atacak.
Tatil boyunca öğretmenlerin seminerleri çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.