'İnci Taneleri' Dizisinden İzleyicilere Kötü Haber

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi final yapıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği bu dizi, perşembe akşamları Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.

Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziden izleyicilere kötü haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri, eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.Öte yandan, konuk oyuncuların katıldığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak.

Güler'in İnci Taneleri'ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç'in hayat verdiği Piraye'nin eski eşi 'Koray' rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.