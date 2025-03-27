Türkiye'nin Şubat Ayı Enerji İthalatı Rakamları

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artış göstererek 6 milyar 85 milyon 334 bin dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artarak 28 milyar 532 milyon 566 bin dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 6 milyar 85 milyon 334 bin dolarlık kısmı, enerji ithalatı olarak tanımlanan "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" kategorisinde yer aldı. Geçen yılın şubat ayında bu rakam 5 milyar 756 milyon 62 bin dolar olarak kayıt altına alınmıştı. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,7 oranında arttı. Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 0,9 azalarak 2 milyon 243 bin 925 tona geriledi.