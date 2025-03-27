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KAP Arayüzü Yenilendi: Daha Hızlı ve Kolay Erişim

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sitesi, daha hızlı ve kolay erişim için yenilendi. MKK tarafından yapılan açıklamada, yeni arayüz ve altyapının detayları paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:50
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KAP Arayüzü Yenilendi: Daha Hızlı ve Kolay Erişim

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sitesinin arayüzü, kullanıcıların yayınlanan bildirimlere, şirketler ve fonlar hakkındaki bilgilere daha kolay ve hızlı erişim sağlaması amacıyla yenilendi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından işletilen KAP internet sitesi, 22 Mart itibarıyla yenilenen arayüzü ve geliştirilen altyapısı ile kullanıma açıldı. MKK'den yapılan açıklamaya göre, ana sayfada yer alan bildirimlerin detayları görünür hale getirilerek, bildirimlerin eklerinde yer alan dosyalara erişim kolaylaştırıldı. Ayrıca, detaylı sorgulama ve finansal tablo kalem sorgulama gibi alanlar sadeleştirilerek, site genelinde arama ve sorgulama fonksiyonları daha kullanıcı dostu hale getirildi. KAP ile ilgili duyuru ve genel mektuplar ana sayfaya taşınarak kullanıcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırıldı.

KAP Platformunun Yenilikleri ve Kullanıcı Deneyimi

KAP internet sitesinin güncellenmesi çalışmaları kapsamında, tasarım ve fonksiyonel anlamda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra güncel teknolojiler kullanılarak, global standartlara uygun şekilde sitenin altyapı dönüşümü sağlandı. Bu sayede kullanıcılara daha güvenli ve hızlı şekilde hizmet verilmesi amaçlandı. MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, Türkiye'de piyasalardaki gelişmelerin ve başlıca verilerin KAP üzerinden paylaşıldığını belirtti.

KAP'ın Piyasalardaki Önemi

Arıkan, KAP'ın sermaye piyasalarının en önemli ve gelişmiş platformlarından biri olduğunu vurgulayarak, piyasalarda şeffaflığı sağlama adına diğer ülkelerdeki muadilleriyle kıyaslandığında bu alanda dünyada en iyi uygulamalar arasında yer aldığını ifade etti. Güncel verilere göre, sermaye piyasası aracı borsada işlem gören 703 şirket, 78 yatırım kuruluşu, 93 bağımsız denetim kuruluşu, 73 portföy yönetim şirketi, 4 derecelendirme şirketi ve 48 farklı statüdeki şirket olmak üzere toplam 999 şirket ve 2 bin 889 fon KAP üzerinden bildirim gönderiyor. Yılda 140 bin bildirim yayınlanıyor ve 160 milyon farklı sayfa görüntülemesi yapılıyor.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların KAP Üzerinden Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi

Arıkan, "En son yayınlanan mevzuat ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini KAP üzerinden yerine getirmesi düzenlenmiştir. Sistemimize duyulan güveni yansıtan yeni düzenleme ile hizmet yelpazemiz kripto varlık dünyasını da kapsayacak şekilde genişlemiştir." dedi. Ayrıca, büyüyen piyasalar ve artan yatırımcılar için yapılan yeniliklerle KAP'ın kullanıcı dostu ara yüzünü ve erişilebilirliğini çok daha ileri seviyelere taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

MKK'nın Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Arıkan, MKK'nın kurumsal yönetim hizmetleri kapsamında kamuyu aydınlatma görevini başarıyla yürüttüğünü vurguladı. KAP'ın piyasaların sağlıklı işlemesine sunduğu faydanın yanında, halka açık şirketlerin kurumsal olgunluk düzeylerinin iyileşmesine de katkı sağladığını belirtti. Ayrıca sahip olduğu içerik kapsamıyla finansal okuryazarlığa önemli katkı sağladığını aktardı. Platformun bu başarılarıyla yurt dışında da takdir gördüğünü ve kendilerinden tecrübe paylaşımları talep edildiğini ifade etti.

Moğolistan'dan Gelen Talep

Arıkan, "Mesela, çok yakın zamanda Moğolistan'dan KAP'ı örnek alan bir sistem kurulması için kendilerine destek olmamız yönünde bir talep aldık. Yaptığımız iyileştirmeler ve yenilikler sonrasında bu ve benzeri taleplerin daha da artması muhtemeldir. MKK olarak benzer hizmet ve ürünlerimizde iyileştirmelerimiz artarak devam edecektir." dedi.

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