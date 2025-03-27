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Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Rekabet İncelemeleri Başladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektöründeki rekabet ihlallerine karşı sert önlemler alacaklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:51
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Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Rekabet İncelemeleri Başladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne yönelik yaptıkları incelemeler sonucunda önemli bulgular elde ettiklerini belirtti. Küle, sektörde rekabeti ihlal eden teşebbüslere, cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası uygulanacağını vurguladı. Son zamanlarda sektördeki bazı teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte belirlediklerine ve fiyatları anlaşarak artırdıklarına dair çok sayıda şikayet aldıklarını ifade etti. Bu tür ihlallere karşı yürüttükleri incelemelerin devam ettiğini ve önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Küle, 2023'te sektörün önde gelen bir firmasına uygulanan para cezasını hatırlatarak, amacın vatandaşın daha uygun fiyata ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kırmızı Et Sektöründe Rekabetin Önemi

Rekabet Kurumu'nun amacı, tüketicilerin refahını korumak ve kırmızı et sektöründe adil rekabeti sağlamaktır. Küle, kırmızı etin, hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri ile perakende sektörleriyle etkileşim içinde olduğunu belirtti. Bu nedenle, kırmızı et pazarındaki rekabet sorunlarının diğer sektörleri de etkileyebileceğini vurguladı. Kartopu etkisiyle büyüyen bu sorunların önüne geçmek için sektördeki tüm teşebbüslerin fiyatlarını bağımsız ve rekabetçi parametreler doğrultusunda belirlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Teşebbüslere Uyarılar ve Yaptırımlar

Küle, vatandaşın refahını etkileyen her türlü rekabet ihlaline karşı duruşlarının kararlı olduğunu ve teşebbüsleri rekabet sorunlarını çözmeleri konusunda uyardıklarını belirtti. Tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan kaçınılmayacağını ifade ederek, sektör oyuncularının dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Rekabetin tesis edilmesi için bu tür müdahalelerin gerekli olduğunu ve kurum olarak bu konuda kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

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