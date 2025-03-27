Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Apple dahil olmak üzere telefon sektöründe faaliyet gösteren beş marka hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu. Bu soruşturmanın amacı, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatlarını veya kampanya koşullarını belirleme ve geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin Apple ürünleri için uyguladığı geri alım fiyatlarının 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmektir. Bu kapsamda, Apple, Destek Bilişim, Easycep Bilişim, Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında inceleme yapılacak.

Rekabet Kurulu'nun Soruşturma Gerekçesi

Rekabet Kurulu'nun yaptığı açıklamada, Türkiye'de satış ve dağıtım faaliyetleri yürüten Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin yeniden satıcıların satış fiyatına müdahale ederek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği konusunda ön araştırmanın sonuçlandığı belirtildi.

Rekabet Kurulu'nun Kararı

Rekabet Kurulu, Apple'ın bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları ve diğer aksesuarlar dahil olmak üzere çeşitli teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerinde satış fiyatlarına müdahale edip etmediği iddiasıyla ilgili ön araştırmayı tamamladı. Bu araştırmanın sonuçları ışığında, söz konusu ihlalin tespiti için daha derinlemesine bir soruşturma açılmasına karar verildi.

"İhlal Edip Etmediğinin Tespiti" Açıklaması

Rekabet Kurulu'nun yaptığı açıklamada, yapılan yerinde incelemeler sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak, 27.02.2025 tarihli toplantıda alınan karar ile APPLE'ın ürünlerinin yeniden satış fiyatını ve/veya kampanya koşullarını belirlemesi ve geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyatlarını koordine etmesi nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin araştırılması gerektiğine karar verildiği bildirildi.

APPLE

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi

Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ

Getmobil Teknoloji AŞ

HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. A.Ş.

Bu şirketler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.



